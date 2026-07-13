En el momento que llegaba a una vivienda, ubicada en la urbanización Oliva Razzeto, en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, fue detenida C. Chávez, de 42 años, alias “la loca karol”.

Detención policial

Los agentes de la Sección de Investigación Criminal de la comisaría local venían siguiendo los pasos a la fémina y al ser ubicada la intervinieron antes de que pueda refugiarse en el predio.

Según información policial Chávez cuenta requisitoria vigente, dispuesta por el Poder Judicial, por su posible participación en el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de banda criminal por el caso denominado “los kangris del mal”.

La mujer tras su intervención fue conducida a la delegación distrital en calidad de detenida para continuar con las diligencias correspondientes.

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