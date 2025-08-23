Por la plaza de armas del distrito de Pueblo Nuevo fue atrapado un sujeto que contaba con orden de requisitoria por el delito de violación sexual. Los agentes de la comisaría local en coordinación con personal de la División de Inteligencia descubrieron a José Antonio Cárdenas (50) (a) “mellizo” quien tras ser intervenido quedó a disposición de la Policía Judicial para las diligencias correspondientes.

Grave delito

El individuo se había convertido en una de las personas más buscadas por la policía en la provincia de Chincha. Este gozó de su libertad hasta que es localizado en la jurisdicción del populoso distrito en circunstancias que estaba como conductor de un mototaxi. Los efectivos policiales al haberlo ubicado en la céntrica zona procedieron con su intervención, antes de que pueda escapar.

Alias “mellizo” contaba con orden de ubicación y captura emitida por el Poder Judicial. Luego de su detención fue llevado a la comisaria de Pueblo Nuevo para su plena identificación. El sujeto no solo tenía requisitoria en su contra, sino además mandato para ser llevado al establecimiento penitenciario. En ese extremo fue conducido al despacho judicial para los procedimientos de ley.

Los hechos que se atribuyen a José Cárdenas ocurrieron el 26 de setiembre de 2016. En ese entonces una niña de ocho años salió de su casa para ir a la tienda para comprar pollo y mientras esperaba su pedido, apareció el encausado a bordo de un mototaxi y se acercó a la niña efectuándole tocamientos y además introdujo un dedo de la mano en su parte íntima, provocándole desfloración. La víctima lo ha sindicado en cámara Gesell, en reconocimiento fotográfico y en el acto oral.

De acuerdo con la información oficial “Mellizo” también registra antecedentes por estafa. Hay denuncias de ciudadanos que señalan haber depositado dinero a solicitud de esta persona por contratos de trabajo, que nunca se concretaron. La policía desde hace años seguía sus movimientos, pero se presume que este para librar a la justicia aprovechaba la similitud física con su hermano para no ser atrapado.

Cabe señalar que, el intervenido fue puesto a disposición de la Policía Judicial y podría acabar en el establecimiento penitenciario de la ciudad debido al mandato que pesa en su contra al estar procesado por el acto deplorable en agravio de una niña.

