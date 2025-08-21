Personal de la División Regional de Inteligencia PNP Ica (DIVREINT), en coordinación con la Comisaría Rural de Pachacútec, logró la ubicación, intervención y detención de Pedro Pablo Hernández Ascencio (42), alias “Pedro Ascencio”, quien tenía una detención preliminar en su contra, emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, por el delito de violación sexual de menor de edad.

Grave delito

Tras información de inteligencia obtenida por la DIVREINT Ica, se conoció que Pedro Ascencio transitaba por la Calle Juan José Salas en el distrito de Pachacútec. Inmediatamente coordinaron con la Comisaría Rural de Pachacútec para proceder con la intervención.

Tras la verificación de su identidad, los agentes de inteligencia consultaron la Plataforma Integrada de Información en Inteligencia y confirmaron que el sujeto presentaba cinco denuncias por delitos contra la libertad, específicamente por violación sexual de menores de edad, con víctimas de entre siete y diez años.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial para las diligencias correspondientes y se continuará con el proceso judicial conforme a la ley.

