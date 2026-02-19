En el momento que abastecían combustible para irse a “celebrar” tras haber perpetrado un asalto y robo con arma de fuego fueron detenidos los presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los lobos del sur”. Se trata de Diego Quispe Chico (20) y José Ormeño Fuentes (22), quienes habrían participado en el atraco ocurrido en agravio de un conocido hospedaje ubicado en la jurisdicción de Chincha Baja.

Sujetos detenidos

Cuatro facinerosos ingresaron al establecimiento, y con arma en mano amenazaron al encargado para despojarlo del dinero que tenía en caja. Luego de la fechoría estos huyen en un auto. Los efectivos durante las investigaciones recopilaron las imágenes de las cámaras de seguridad, logrando identificar las características de los asaltantes y la placa de rodaje del vehículo en el que se desplazaban.

La policía utilizando la señal GPS del carro ubicaron a Quispe y Ormeño en compañía de dos féminas con las que se presume iban a “celebrar”. De acuerdo con una fuente oficial ambos llevaban la misma vestimenta con la que consumaron el latrocinio. Estos fueron puestos a disposición del Depincri Chincha para continuar con las investigaciones por la presunta comisión del delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado.

