Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Chincha lograron la captura de tres presuntos integrantes de la organización criminal “Las Hienas de KÑT”, quienes serían investigados por su presunta participación en el delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

Flagrancia del delito

Los detenidos fueron identificados como Kenny Jason Cancharis Zegarra (37), alias “Loco”; Rogger Alejandro Pisco Pecho (29), alias “Samir”; y Josué Ismael Yataco Choquez (21), alias “Topo”.

Durante la intervención, los efectivos policiales incautaron 232 envoltorios de pasta básica de cocaína, siete bolsas de marihuana y una bolsa adicional con aproximadamente 200 gramos del mismo estupefaciente, además de un arma blanca tipo cuchillo.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los miembros de “Las Hienas de KÑT” registrarían antecedentes por delitos de tráfico ilícito de drogas, robo agravado y otros ilícitos penales. Asimismo, se conoció que Kenny Jason Cancharis Zegarra cuenta con una requisitoria vigente por hurto agravado, solicitada por el Juzgado Penal Unipersonal.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar el alcance de las actividades criminales de esta organización y las posibles conexiones con otros grupos dedicados al narcotráfico en la región.

