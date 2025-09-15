Duro golpe contra el comercio de drogas en Chincha. Personal policial intervino en la Asociación Las Lomas, en el distrito de Grocio Prado, una vivienda que estaba siendo utilizada como centro de acopio de clorhidrato de cocaína, pasta básica de cocaína y marihuana, para su venta en diversos sectores de la provincia. Como resultado del operativo fueron detenidos tres personas, entre ellas una joven.

Arsenal de drogas

El general Leiby Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica, señaló que mediante acciones del personal de Inteligencia y de la Brigada Especial Contra la Criminalidad Extranjera se consiguió ubicar la operación de la banda criminal denominada “Los Apóstoles de la muerte”. En el interior del ´búnker´ había más de 10 kilos de marihuana molida, además de semillas para la siembra de al menos 10 hectáreas del alucinógeno.

A esto se suman tres bolsas plásticas con moños de marihuana cripy, que estaban por ser dividas en pequeñas bolsitas para su comercialización. También fue incautado sustancia pulverulenta a granel y 10 bolsas de plástico que contenían cada una 30 ketes, al parecer, pasta básica de cocaína. Asimismo, una balanza gramera digital y cientos de recortes de papel periódico que iban a emplearse para colocar la droga. Seis celulares y dos tablets también fueron incautados durante el operativo contra el comercio de drogas.

La operación policial permitió decomisar dos paquetes, tipo ladrillos, de clorhidrato de cocaína, valorizados cada uno en 1,500 dólares. El general refirió que fueron detenidos en el ´búnker´ Carlos Alberto Sicha Huayaban (32) (a) “chino”, Astrid Carolina Nonato Huincho (27) y Óscar Alonso Sicha Huayaban (26) (a) “pantro”. De acuerdo con la información policial estos serían integrantes de “Los Apóstoles de la muerte”.

Huamán Daza indicó que la marihuana incautada tendría como procedencia los distritos de la serranía en donde la policía ha descubierto plantaciones de esta droga. Con relación a la pasta básica de cocaína y clorhidrato no se descarta que su origen sea el Vraem y traída a la provincia de Chincha para ser comercializada. Agregó que durante la diligencia se halló una pistola con número de serie erradicado y que hubo resistencia de parte de los vecinos de la zona.

Cabe señalar que, Carlos Sicha ex reo de la cárcel de Ica tiene antecedentes por lesiones graves, robo y hurto agravado. Alonso estuvo preso en el penal de Chincha, cuenta con denuncias por tenencia ilegal de arma de fuego y robo agravado. Mientras que Astrid registra por robo agravado y delito informático.

