Cuatro sujetos sindicados de integrar la banda delictiva denominada “Los topos del Rímac” fueron intervenidos al intentar robar en un conocido centro comercial de la ciudad. Se tratan de Fernando Chinchay Rojas (63), Brayan Yusepi Salazar (28), Roberto Antonio de La Riva Ángulo y la fémina Luz de Fátima Gálvez Valladares de 29 años, quienes son procedentes del distrito capitalino Rímac.

Robos y asaltos

El coronel Daniel Elías Soto, jefe de la División Policial de Chincha, manifestó que los intervenidos ingresaron de madrugada a las instalaciones del establecimiento, ubicado en la jurisdicción de Sunampe, provistos con cizalla, esmeril, alicate y otros. Se presume que con estas herramientas pretendían violentar las puertas de los locales que funcionan en este lugar.

En esas circunstancias fueron atrapados por el personal policial y fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal para continuar con las diligencias correspondientes. “Estos señores vienen acá a la provincia del sur chico a hacer este tipo de actividades: robos, asaltos y hurtos. Motivo por el cual la policía los ha capturado en el lugar de los hechos en la madrugada. Se ha realizado una captura inmediata”, precisó el oficial.

Durante el operativo fue incautado el vehículo de placa de rodaje CJI-574, en el que presumiblemente se desplazaban los denominados “Los topos del Rímac”.

VIDEO RECOMENDADO