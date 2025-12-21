La madrugada del sábado en la intersección de la calle 13 de octubre y el jirón Lima, en el distrito de Pueblo Nuevo, se realizó la captura de dos sujetos que estarían involucrados en actividades ilícitas. Se tratan de Rodrigo Oroya (19) (a) “Chino” y César Quispe (22) (a) “Farruko”, quienes se trasladaban a bordo de un mototaxi cuando fueron atrapados en posesión de un arma de fuego.

Evidencia incautada

Los agentes de la delegación local, al promediar las 3:30 horas, ubicaron a los sospechosos. En la diligencia de registro personal y vehicular se detectó un revólver calibre 38, el cual estaba abastecido con cinco municiones. Además, la policía decomisó los dos equipos celulares que tenían en posesión los sujetos y también la trimoto de placa de rodaje 8729-9Y, usado para desplazarse por las calles del distrito.

De acuerdo con la información oficial, ambos serían integrantes de la banda criminal denominada “Los gánsters de Pueblo Nuevo”, quienes permanecen en calidad de detenidos y son investigados por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de arma. La fiscalía de turno en coordinación con la policía sigue a cargo de las diligencias correspondientes tras la detención de los sospechosos.

