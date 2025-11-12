Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Chincha desarticularon la banda conocida como “Los Dealer de Chincha”, dedicada presuntamente a la micro comercialización de drogas en la provincia.

Durante el operativo, realizado alrededor de las 6:30 de la tarde en las orillas del canal de regadío Ñoco, en el distrito de Chincha Alta, fueron detenidos cinco presuntos integrantes del grupo: Jesús Claros Apoyala (32), alias “Viejito”; Juan Quispe Eulogio (41), “Koki”; Luis Rivera Quispe (23), “Flaco”; Jean Pier Canchari Zegarra (32), “Mostro”; y Adrian Puma Zegarra (23), conocido como “Bukele”.

Durante el registro personal, los efectivos hallaron 168 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), dos teléfonos celulares de dudosa procedencia y 41 soles en efectivo, presuntamente producto de la venta de drogas.

Fuentes policiales indicaron que la intervención fue resultado de un trabajo de seguimiento y vigilancia que permitió ubicar a los sospechosos cuando realizaban transacciones ilícitas en la zona.

