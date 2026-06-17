Dos presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Raqueteros del Sur” fueron detenidos por agentes de la Comisaría de Chincha Alta durante un operativo de control territorial realizado en las inmediaciones del asentamiento humano 12 de Setiembre.

Golpe policial

La intervención se produjo alrededor de las 9:00 p.m., como parte de las acciones de patrullaje y lucha contra la delincuencia que desarrolla la Policía Nacional del Perú en distintos sectores de la provincia.

Los detenidos fueron identificados como Jorge Eduardo Huamán Olivares, de 31 años, conocido con el alias de “Viejo”, y el adolescente de iniciales E.S.R.D. (17), alias “Chato”. Según información policial, Huamán Olivares no registra antecedentes en el sistema SIDPOL, mientras que el menor fue intervenido en 2024 por un caso relacionado con el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en banda.

Durante el registro personal, los agentes encontraron tres equipos telefónicos cuya procedencia es materia de investigación. Entre los objetos incautados figuran un teléfono celular Samsung Galaxy SM-A075M, un Samsung Galaxy A36 5G y un iPhone de color rosado y blanco que se encontraba inoperativo al momento de la intervención.

Los equipos fueron trasladados junto con los detenidos a la dependencia policial para las diligencias correspondientes, donde se verificará si guardan relación con denuncias recientes por robos ocurridos en la ciudad.

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