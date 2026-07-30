Un nuevo hecho delictivo quedó registrado por cámaras de seguridad en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, donde un delincuente robó el autoradio de un vehículo estacionado en plena vía pública.

Delito en la zona

El incidente ocurrió aproximadamente a las 7:17 a. m. en la cuarta cuadra de la calle Sebastián Barranca, donde se encontraba estacionado un Tico de color blanco.

De acuerdo con la denuncia del propietario, el sujeto llegó hasta el vehículo y, tras violentar una de sus puertas, logró ingresar al interior para apoderarse del equipo de sonido.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en el exterior de un inmueble muestran el preciso momento en que el delincuente ejecuta el robo y, segundos después, abandona el lugar caminando con dirección desconocida.

Según la información proporcionada por el denunciante, el sospechoso es un hombre de tez morena, quien actuó con rapidez para cometer el ilícito antes de escapar.

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