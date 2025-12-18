En una rápida respuesta policial se realizó la detención de los sujetos que minutos antes habían atacado una tienda de celulares, ubicada en la calle Lima, en Chincha Alta. Se tratan de Paolo Solari Li (24) (a) “loco paolo” y José Alonso Espinoza Flores (22) (a) “chaval”, quienes fueron puestos a disposición de la jefatura local para las investigaciones correspondientes.

Delito en la zona

Al promediar las 8 de la noche del martes en el local del boulevard El Plaza irrumpieron los integrantes de una banda criminal. Dos de estos al llegar en motocicleta se dirigieron al stand de equipos de alta gama y amenazaron al propietario con arma de fuego. Mientras tanto el tercer malandro aguardaba en el exterior para facilitar la fuga en el vehículo menor.

Los agentes del Departamento de Unidades de Emergencia - DUE Chincha habían notado algo sospechoso por el perímetro, y al evidenciar que dos sujetos escapaban intervinieron. Alias “loco paolo” y “chaval” fueron reducidos en la zona. Según información policial durante el registro personal se incautó un arma de fuego, tipo revólver, abastecido.

Los dos sospechosos quedaron en calidad de detenidos en la delegación local para las investigaciones correspondientes. La policía se encuentra además en la búsqueda del tercer implicado en este hecho criminal. No se descarta que los facinerosos en otras ocasiones concurrieron a la tienda de celulares, al parecer, con fines extorsivos.

VIDEO RECOMENDADO