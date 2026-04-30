El despacho transitorio de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Chincha, logró que se dicte 9 meses de prisión preventiva contra Gustavo Enrique Salazar Rojas, en calidad de presunto autor de los delitos contra la administración pública – violencia y resistencia a la autoridad, en la modalidad de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, en agravio de un efectivo policial.

Grave delito

La investigación se encuentra a cargo del fiscal adjunto Freddy Antonio Cuadros Quiroga, quien sustentó el requerimiento con los elementos de convicción recabados durante las diligencias preliminares.

De acuerdo con los actuados, los hechos ocurrieron el 18 de abril de 2026, aproximadamente a las 7:20 de la noche, en inmediaciones de la calle Pedro Wilca, en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, donde el imputado, quien conducía una motocicleta sin placa de rodaje, protagonizó un accidente de tránsito al impactar por la parte posterior a una mototaxi.

Tras la intervención policial, se constató que el investigado presentaba signos evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas, lo que fue corroborado mediante el examen de dosaje etílico, que arrojó 1.52 gramos de alcohol por litro de sangre, configurando el presunto delito de conducción en estado de ebriedad.

Asimismo, durante su traslado hacia la sanidad de la Policía Nacional para la práctica del examen correspondiente, el imputado agredió físicamente a un suboficial PNP, quien cumplía funciones de custodia.

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