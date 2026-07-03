Una riña entre dos conductores pudo acabar en tragedia. A la altura del kilómetro 200 de la carretera panamericana sur se produjo el enfrentamiento, cuyo detonante fue porque uno de los conductores cerró el pase al otro.

Violencia en la zona

L. Hernández de 26 años chófer de un auto, habría realizado la maniobra repentina, evitando que sobrepase la camioneta suv, conducida por J. Soto de 23 años. Este último reaccionó de manera violenta al hecho vial y bajó de su unidad llevando en sus manos una llave de rueda.

Con ese objeto llegó a Hernández propinándole un fuerte golpe en la cabeza. Según el médico legista su diagnóstico es herida contuso cortante en cuero cabelludo. Mientras que el otro involucrado quedó a disposición de la comisaría de Chincha Baja para las diligencias de ley.

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