La madrugada de ayer en la carretera Panamericana Sur, entre el centro poblado Nuevo Ayacucho y Jahuay, distrito de Grocio Prado, se produjeron dos accidentes de tránsito que dejaron el saldo de una persona fallecida. El infortunado, al parecer, iba al volante de una moderna camioneta la cual habría impactado contra otro vehículo. En este mismo tramo un auto sufrió un choque, dejando a dos niños y su madre con lesiones.

Tragedia vial

Al promediar las 3:30 horas se produjo el hecho lamentable, en la vía de norte a sur altura del kilómetro 177.5 de la red vial. El primer vehículo mencionado de placa BNC-183, presenta abolladura en la parte delantera, al parecer, producto de la colisión con una unidad de carga.

En el mismo sector el carro de matrícula AMF-195 chocó con la parte posterior de un camión. Según las primeras diligencias, el conductor intentaba rebasar a este vehículo con baranda, sin percatarse que en el carril izquierdo estaban los restos de la camioneta siniestrada. La maniobra de último minuto evitó un choque directo, ocurriendo el impacto por el lado lateral.

Cuando el personal de atención médica de la concesionaria vial y los agentes policiales de la Unidad de Protección de Carreteras Chincha llegaron para atender a los accidentados, hallaron el cuerpo del chófer de la camioneta atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina. Ni la activación de las bolsas de aire evitaron la tragedia, pues para ese entonces ya el hombre no tenía señales de vida.

Mientras que los ocupantes del auto, Jhon André B.P. (chófer), Florisabel V.P. de 43 años (copiloto) y sus hijos Jade B.V. (2) y Dylan B.V. (4) resultaron con heridas en diversas partes del cuerpo como consecuencia del impacto. Ellos, fueron derivados al servicio de emergencia del hospital San José de Chincha para determinar la gravedad de sus lesiones, siendo la mujer la más afectada.

Según información oficial ella fue ingresada al área de trauma shock por descartar lesión en órganos internos y recibir cuidado médico de mayor complejidad a diferencia de los demás pacientes.

Las circunstancias de la colisión con resultado fatal están en proceso de investigación. Peritos de la policía están cargo de las diligencias para esclarecer el hecho lamentable. En tanto, los conductores del auto y del camión baranda quedaron a disposición de la comisaria Emilio Román Saravia para continuar con las investigaciones.

EL DATO: El cuerpo del infortunado conductor estuvo varias horas en el interior del vehículo hasta la llegada del fiscal de turno, para las diligencias de ley en la escena donde ocurrió el lamentable suceso de tránsito.

LA CIFRA: 2 menores estaban a bordo del auto participante en el hecho vial.

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