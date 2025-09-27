Una persona gravemente herida es el saldo de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la mañana de ayer en la intersección de la av. Túpac Amaru con el jirón Arica, en el distrito de Pueblo Nuevo. En la zona colisionaron una mototaxi y una bicicleta, siendo el conductor de esta última unidad, quien quedó tendido en el pavimento y fue derivado al servicio de urgencia del Hospital San José de Chincha.

Hospitalizado en San José

Al promediar las 7 de la mañana del viernes, los transportistas alertaron a la central de serenazgo sobre la ocurrencia del hecho vial. Los testigos, mientras esperaban la ayuda, socorrieron al ciclista; una persona de la tercera edad, que estaba inconsciente. El hombre presentaba lesión visible en la cabeza, y es que como consecuencia del impacto no pudo controlar el timón, cae y se golpea contra el piso.

Los serenos al llegar procedieron con el traslado de urgencia del ciudadano, que seguía sin despertar y ninguno de los vecinos de la zona pudo identificarlo. Su ingreso fue como NN a emergencia del nosocomio local y debido a su delicado estado de salud quedó hospitalizado en el área de trauma shock. Horas después se pudo conocer sus datos personales, se trata de Jorge Luis Uchuya, quien permanece internado.

De otro lado, en el tramo urbano de la carretera Panamericana Sur un automóvil y una moto eléctrica fueron los protagonistas de un accidente de tránsito que dejó una persona herida. La víctima D. Pusari de 39 años, conducía el vehículo menor y por el fuerte impacto quedó con lesiones diversas. Personal de serenazgo del municipio provincial auxilio a este hombre al hospital San José.

El médico de guardia diagnosticó que el paciente presenta rotura de ligamentos cruzado en la rodilla derecha, y dispuso que permanezca en observación. Mientras tanto, el chofer del carro fue llevado a la comisaría de Chincha Alta para las diligencias correspondientes. Asimismo, por inmediaciones de la Plaza de Armas de Grocio Prado, al parecer, por exceso de velocidad colisionaron una camioneta y una mototaxi.

