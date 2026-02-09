Desde el miércoles hasta ayer domingo se cumplieron cinco días de audiencia por el requerimiento de prisión preventiva del Ministerio Público, por el plazo de 36 meses, contra los presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los cuellos blancos de Sunampe”. Por este caso fueron detenidos el alcalde de Sunampe, Jesús Rojas Valerio, funcionarios de su gestión y empresarios que ganaron licitaciones con la entidad.

Organización criminal

Como se recuerda, el pasado 20 de enero, la fiscalía y policía ejecutaron un megaoperativo de allanamiento en Chincha, Nasca, Pisco y Lima, logrando la detención de Rojas Valerio y otros. La tesis fiscal es presunto favorecimiento con contratos a empresas constructoras. La intervención permitió incautar más de 16 mil soles en efectivo, tarjetas de crédito y 15 teléfonos celulares, además de un vehículo hallado en el exterior de la casa del edil.

Durante estos días de audiencia el fiscal Ted Martínez detalló el rol de cada uno de los imputados, sindicando al edil como el líder de “Los cuellos blancos de Sunampe”, que estarían inmersos en el delito Contra la Administración Pública en la modalidad de Colusión con agravante de ser integrante de una organización criminal. El representante del Ministerio Público y la defensa de los intervenidos seguían con el debate hasta el estallido de prognosis de pena.

