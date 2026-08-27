El centro de salud de Pueblo Nuevo en coordinación con el equipo de la estrategia Etapa de Vida Adulto Mayor y con el programa Pensión 65 realizó campaña médica integral con motivo del Día del Adulto Mayor.

Atención profesional

Los profesionales del establecimiento de salud brindaron atención en medicina, odontología, nutrición y demás. Asimismo, los eventuales pacientes recibieron vacunación contra influenza y otras enfermedades, además del mapeo de la presión arterial y procedimientos como electrocardiogramas.

Según un vocero del centro de salud se habilitó un consultorio dedicado a la atención exclusiva de los adultos mayores que radican tanto en la zona urbana, como en la parte alta del distrito de Pueblo Nuevo.

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