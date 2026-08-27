Con música, almuerzo y diversas actividades, integrantes del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) de Pisco participaron este miércoles 26 de agosto en una jornada por el Día Nacional del Adulto Mayor.

Ejemplo de vida

La actividad reunió a numerosos adultos mayores en el auditorio municipal, donde compartieron un almuerzo y participaron de una programación que incluyó presentaciones artísticas, sorteos y la elección y coronación del señor y señora CIAM 2026.

Durante la jornada también se entregaron obsequios a los asistentes y se generaron espacios de encuentro entre los integrantes del CIAM, quienes participaron de las actividades preparadas para la fecha.

El alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, estuvo presente durante la celebración y participó en la entrega de los almuerzos a los adultos mayores. En su intervención, destacó el aporte de esta población a sus familias y a la sociedad, así como el papel que han desempeñado a lo largo de sus vidas.

El CIAM Pisco desarrolla actividades dirigidas a los adultos mayores durante la semana. Entre ellas se encuentran talleres gratuitos, sesiones con psicólogos, dinámicas y otros espacios de integración.

Los integrantes se reúnen en su local, ubicado en el segundo piso de El Exhotel, frente a la compañía de bomberos de Pisco, donde participan de estas actividades.

Como parte de las celebraciones por su día, los adultos mayores también realizaron un pasacalle por el centro de Pisco un día antes de la ceremonia. Con pancartas y afiches recorrieron los alrededores de la Plaza de Armas para conmemorar la fecha.

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