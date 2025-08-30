La imagen de John F. Kennedy fue retirada del patio principal de la institución educativa emblemática que lleva su nombre. La medida se aplica luego de las observaciones presentadas en el último simulacro de sismo, en el que las autoridades del sector educativo informaron a la dirección sobre las deficiencias en las rutas de evacuación, además de la falta de espacios seguros para la población escolar.

Primer atractivo

La estatua donada por la promoción 1989 durante varios años estuvo colocada en el patio central. Era el primer atractivo de la escuela, que recibió a todos los visitantes que llegaron al ex Industrial. No obstante, por encontrarse en un lugar abierto y necesario para la evacuación de los alumnos en caso de sismo, se optó por su reubicación. La imagen seguirá en el plantel en conservación de la directiva.

Cabe señalar que, en el anterior simulacro, además se advirtió que las unidades de rescate no tenían ruta de ingresó por la calle Mariscal Castilla. Por lo que la ambulancia tuvo que utilizar el acceso por la calle Túpac Amaru, pero en esta también se reportó dificultad para evacuación debido a que el área es utilizada como estacionamiento vehicular, copándose incluso la zona donde se ubica la puerta de ingreso del colegio. Esta situación fue advertida para corregirse y pueda mejorar la capacidad de respuesta en caso de emergencia.

