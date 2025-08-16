El simulacro de sismo, realizado ayer a las 10 de la mañana, reveló que la institución educativa John F. Kennedy de Chincha, no cuenta con ruta liberada para evacuar a las personas heridas en caso de alguna emergencia. Se observó que no hay un acceso viable para el ingreso de las unidades de rescate a este local escolar y así puedan atender y trasladar a los alumnos que resulten heridos ante un movimiento telúrico de gran intensidad, como el ocurrido en el 2007.

Riesgo en sede escolar

Wilbert Torres Matías, director de la Unidad de Gestión Educativa Local, advirtió que durante el simulacro la unidad médica no lograba ingresar a la institución. Tanto la puerta principal, como la puerta auxiliar, que se ubican por el lado de la calle Mariscal Castilla son de baja altura, lo que dificulta el paso de vehículos tipo ambulancia. A esto se suma, que la arteria es usada por el sector transporte como paradero y también por vendedores ambulantes.

Para la actividad preventiva tuvo que utilizarse la puerta de la calle Túpac Amaru, pero el acceso en ocasiones esta bloqueado por el aparcamiento vehicular, situación que retrasa la capacidad de respuesta. Torres señaló que se estarán tomando acciones con otras autoridades para corregir esta problemática. Añadió que colegios como el Andrés Avelino Cáceres presentan un escenario similar.

