El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Chincha durante una visita de control identificó situaciones adversas en la comisaría de Sunampe. Uno de estos hechos está relacionado en la estructura al observarse algunos ambientes de la delegación en aparente condición insegura que pondría en riesgo la seguridad e integridad del personal que labora, usuarios y la continuidad del servicio policial.

Observaciones en comisaría

Según la comisión de control al inspeccionar el estado situacional de la infraestructura se evidenció “erosión en parte inferior de columnas, rajadura transversal en parte superior de columna, muros y techos con presencia de humedad y desprendimiento de pintura”. Estas situaciones se advierten en la fachada de la comisaría y también en la oficina de administración, en la sala de meditación, baños y otros ambientes.

Asimismo, se detectó que la delegación no cuenta con acceso al sistema informático de planificación y control de patrullaje policial. Con relación a los vehículos donados por la región se informó que faltan regularizar su documentación. El informe que contiene las situaciones observadas fue remitido a la Región Policial de Ica para que adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

