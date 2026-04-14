Un trágico accidente de tránsito registrado en la zona altoandina de la provincia de Chincha dejó como saldo una persona fallecida, luego de que un vehículo cayera a un abismo en la ruta que conduce al sector Cerro Campanario, en el distrito de Chavín.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como José Miguel Gómez Romero, natural del sector Fundo Amarillo, en el distrito de Grocio Prado. Según las primeras versiones, el siniestro habría ocurrido en horas de la noche del domingo 12 de abril. Sin embargo, el vehículo recién habría sido ubicado en un barranco durante la mañana del lunes 13 de abril, lo que habría generado retrasos en la atención de la emergencia.

El hallazgo tardío del vehículo ha generado preocupación entre los pobladores de la zona, quienes señalan que el accidente no habría sido advertido de manera oportuna debido a las condiciones geográficas del tramo y la limitada visibilidad en horas nocturnas. Este factor habría contribuido a que las labores de rescate y recuperación del cuerpo se realicen varias horas después del hecho.

El accidente se registró en el sector Campanario, un punto de la ruta Chavín–Campanario que, según testimonios de vecinos, ha sido escenario de hechos similares en años anteriores. Esta situación ha reavivado las alertas sobre las condiciones de seguridad vial en esta vía de penetración hacia la sierra chinchana.

Asimismo, pobladores de la zona cuestionaron la demora de las autoridades en llegar al lugar para realizar las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cadáver, lo que generó malestar y reclamos en la comunidad.

Las circunstancias exactas del accidente aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, mientras que este nuevo caso vuelve a poner en debate la necesidad de reforzar la señalización, iluminación y medidas de prevención en rutas consideradas de alto riesgo en la región Ica.

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