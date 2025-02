La Contraloría General de la República detectó que servidores de la Municipalidad Distrital de El Carmen tramitaron de forma irregular el pago de una obra de mejoramiento de agua y alcantarillado en el centro poblado de Chamorro Bajo, a pesar de que esta se encuentra inconclusa. Esta situación impide que más de 940 pobladores accedan a un servicio de saneamiento adecuado y ha generado contaminación ambiental debido a la presencia de aguas residuales.

Serie de irregularidades

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 044-2024-2-0405-AC, se constató que varios trabajos esenciales no fueron ejecutados, tales como: conexiones domiciliarias de agua y empalme a la red matriz de alcantarillado, instalación de tuberías y cerco perimétrico del reservorio, partidas de tarrajeo y pintado y filtro biológico incompleto en la planta de tratamiento.

La obra tiene un presupuesto de 2 millones 516 mil 490 soles y, debido a su estado inconcluso, la población aún debe abastecerse de agua potable a través de un antiguo tanque. Además, algunos pobladores utilizan la red de alcantarillado inconclusa, lo que ha provocado el vertimiento de aguas servidas en acequias de riego y terrenos agrícolas, generando malos olores y contaminación ambiental.

“Se advierte que, el Consorcio Virgen Del Carmen presentó ocho valorizaciones por el monto total contractual de 2 millones188 mil 628,92 soles y una valorización de adicional de obra por 327 mil 861.78 soles, de las cuales, las siete primeras valorizaciones, fueron tramitadas para su pago por el jefe de supervisión de obra del Consorcio Chincha y la última valorización (valorización N° 8) fue tramitada para su pago por el representante legal del Consorcio Chincha. Sin embargo, respecto de estas ocho valorizaciones canceladas por el 100%, se ha evidenciado de las inspecciones efectuadas a la obra los días 14, 15, 16, 18 y 23 de octubre del 2024, por integrantes de la comisión auditora del OCI y representantes de la Municipalidad Distrital de El Carmen de esta gestión 2023- 2026, que presenta partidas del Presupuesto de Obra (parte integrante del expediente técnico aprobado), que no fueron concluidas y que no fueron ejecutadas por el Consorcio Virgen Del Carmen”, se lee en el informe.

No aplicaron penalidad

pesar de estas deficiencias, la municipalidad otorgó conformidad y realizó el pago de ocho valorizaciones y un adicional presentado por el contratista, que incluían partidas no ejecutadas por un valor de 174 mil 965 soles. Además, no se aplicó la penalidad de S/251 mil 649 por retraso injustificado, lo que ha generado un perjuicio económico total de S/294 mil 505.

“Además, considerando que la obra ejecutada por el contratista Consorcio Virgen Del Carmen presenta partidas del presupuesto de obra del contrato principal no concluidas, así como no ejecutadas, advirtiéndose que a la fecha la obra se encuentra inoperativa, se colige que la misma no se culminó; por lo que, correspondía la aplicación de penalidad por retraso injustificado en la ejecución por el monto de S/251 mil 649.07 que corresponde a la penalidad máxima a aplicar (10% del monto contractual vigente). Situación que, teniendo en cuenta que la entidad mantiene un saldo de obra de 132 mil 109,03 por detracciones y rebaja del pago de la valorización del adicional N° 1, se generó perjuicio económico a la “entidad” por el monto total de 294 mil 505.15 soles”, añade el documento de Contraloría.

VIDEO RECOMENDADO