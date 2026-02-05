El coronel Pedro Porras Cuba, jefe de la División de Orden Público y Seguridad Chincha, convocó a los alcaldes de la provincia, distritos y subprefectos a la primera mesa de trabajo por la seguridad ciudadana. Como parte de la agenda se presentó el balance de las intervenciones realizadas durante el mes de enero. Además, las autoridades expusieron la problemática en cada una de sus jurisdicciones.

Estrategia policial

De acuerdo con la data expuesta, en el primer mes del año, fueron detenidos 73 personas con requisitoria. Asimismo, se intervino a 122 peruanos, cuatro extranjeros y otros cuatro menores de edad por encontrarse inmersos en acciones delictivas. Agregó el oficial Porras que se desarticularon 9 bandas criminales, y la incautación de 12 armas de fuego, así como ocho celulares. También fue decomisado 724 ketes de pasta básica, 20 de clorhidrato y marihuana en bolsitas y 2100 plantaciones.

Por el lado de los gobiernos locales continuarán con las estrategias de rondas mixtas y patrullaje integrado para fortalecer el trabajo por la seguridad de la población. Asimismo, se requirió incremento de personal en las comisarías, es el caso de El Carmen y unidad policial para mejorar la capacidad de respuesta en hechos que se presentan en zonas rurales de uno de los distritos más grandes de la provincia.

VIDEO RECOMENDADO