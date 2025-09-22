Sujetos de identidad desconocida atacaron un fundo agrícola, ubicado en el distrito de Chincha Baja, y se apoderaron de especies de valor. Los facinerosos cargaron con cientos de jabas de plástico, empleadas para transporte de cultivo, que están valorizadas en 50 mil soles aproximadamente.

Delito en la zona

Los trabajadores al percatarse del hecho ilícito informaron a sus superiores para la denuncia correspondiente. Durante las primeras investigaciones se consiguió ubicar parte del cargamento, pero no hubo captura de ningún implicado en el acto delincuencial.

La policía continúa con las diligencias para recuperar los bienes robados. En ese sentido, se exhorta a la comunidad que informe a las autoridades si presencian el movimiento sospechoso de jabas.

