Operaban desde la Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Chincha, eran el “Clan edil del sur chico”, enquistado desde el 2019 para tramitar de forma irregular licencias de conducir de vehículos menores, autorizaciones, tarjetas de circulación, retiro de vehículos del depósito municipal, pagos por papeletas y otros. Seis de los integrantes de esta organización fueron detenidos ayer en un operativo que se inició de madrugada.

Allanamiento de inmuebles

La Fiscalía Especializada en Crimen Organizado junto a un contingente policial ejecutaron el operativo para desarticular a esta banda. Fueron 17 viviendas, dos oficinas y una celda del penal de Cañete los allanados. Las autoridades estaban en búsqueda de los cabecillas, su lugarteniente y todos los demás miembros de esta banda que tenían conexiones en la sede local de Transporte para realizar su ilícito negocio.

Entonces se cercaron los inmuebles que ya estaban identificados y se procedió con la intervención de los sospechosos. Entre estos Víctor Ángel Romero Anchante (48) (a) “Yuca”, detenido en el pasaje San Cristóbal, Cinthia Magaly Campos Salcedo (30) (a) “Cinthia”, capturada en la Av. Cruz Blanca. Ambos operativos se realizaron en la jurisdicción de Chincha Alta.

Mientras que en Alto Larán fue atrapado Gustavo Tasayco Solis (31) (a) “Gustavo” y en Pueblo Nuevo se efectuó la captura de María Stefany Díaz Meza (25) (a) “María”, Javier Luis Fernández Ramos (37) (a) “Peri” y Felipe Humberto Mendoza Gonzales (58) (a) “Zurdo”. Este último es regidor en ejercicio de la Municipalidad Provincial de Chincha, y de acuerdo con la información oficial se encontró en su domicilio la suma de S/ 40 mil.

Vendían brevetes

Asimismo, se ha revelado que esta organización tenía como integrantes a funcionarios y servidores públicos, quienes eran los encargados de tramitar de forma irregular las licencias de conducir. Además, se determinó que actuaban en complicidad con tramitadores que colaboraban desde las escuelas de manejo, clínicas o centros médicos autorizados, así como jaladores que estaban a cargo de captar a los eventuales clientes.

Con el apoyo de estas personas, el poder que ostentaban y los nexos que tenían con la sede de Transporte no solo tramitaban las licencias para mototaxi y motoclicleta, sino que además ofrecían servicios para conseguir la tarjeta de circulación. Y no quedaba todo allí -para la policía- estos sujetos tenían el control de papeletas y eran capaz de anularlas. También concedían la libertad de los vehículos que estaban en el depósito vehicular.

Pero, todo este movimiento no era gratuito. Había pagos que los interesados tenían que realizar a esta organización que ganaba terreno por Chincha Alta, Chincha Baja, Pueblo Nuevo, y otros distritos. Este modus operandi fue descubierto por la vigilancia policial y al tener las evidencias necesarias sobre las actividades ilícitas se procedió con allanar las viviendas donde residen los acusados.

Las investigaciones señalan que “El clan edil del sur chico” tiene como jefes a Carlos Mateo (a) “Popeye” y a Mario Huamán (a) “Oso”. Estos dos con vínculo cercano al alcalde Armando Huamán. En la cadena de mando aparece el e subgerente de Transporte Javier Avalos, quien además presenta una orden de captura vigente, aparece a su costado el concejal Felipe Mendoza. En el organigrama elaborado por la policía figuran otros 11 sospechosos.

Los presuntos cabecillas de esta banda no fueron encontrados durante el operativo. No estaban en ninguna de las viviendas allanadas y al cierre del informe seguía sin conocerse su paradero para que puedan responder a la justicia por la comisión de los presuntos delitos de cohecho pasivo propio-tráfico de influencias, organización criminal y hurto agravado. De comprobarse su responsabilidad podrían recibir una pena no menor de 25 años.