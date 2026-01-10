Un operativo policial realizado en la provincia de Chincha permitió desarticular una presunta red dedicada a la producción de marihuana, tras el hallazgo de cuatro campamentos clandestinos en la zona rural del centro poblado Chavín, en el distrito de Pueblo Nuevo. La intervención se llevó a cabo el martes 7 de enero, alrededor de la 1:00 de la tarde.

Golpe policial

Efectivos del Departamento de Unidades Especiales de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar luego de labores de inteligencia que advertían sobre actividades ilícitas en la zona.

Durante el registro de los campamentos, los agentes encontraron aproximadamente 300 kilogramos de marihuana lista para su distribución, así como cerca de 2,000 plantas en proceso de secado, 100 plantas en pleno cultivo y alrededor de dos kilogramos de semillas de cannabis sativa.

La magnitud del hallazgo revela una operación organizada y de gran escala, con infraestructura instalada para el procesamiento de la droga. Los campamentos estaban ubicados en áreas de difícil acceso, lo que habría permitido a los responsables operar sin ser detectados durante un largo periodo de tiempo.

Según información preliminar manejada por la Policía, estos espacios estarían vinculados a una organización criminal conocida como “Los Fugitivos del Sur Chico”, banda que presuntamente se dedicaría a la producción y comercialización de marihuana para su distribución en diferentes puntos del país.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este delito contra la salud pública.

