La Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General de la República detectó que dos municipalidades distritales de la provincia de Chincha no registraron sus contrataciones por montos iguales o inferiores a 8 UIT en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace). Se trata de Sunampe y Tambo de Mora durante el 1 de noviembre de 2024 al 31 de marzo de este año.

Irregularidades en municipios

El hecho con indicio de irregularidad fue identificado por el órgano de control en la revisión del portal del Seace y del Sistema Integrado de Administración Financiera. Según la información oficial, desde el primer día de noviembre del año anterior hasta el último día de marzo de 2025 en la Municipalidad Distrital de Sunampe se “emitió 51 órdenes de compra y 551 órdenes de servicio” referidos a contrataciones por montos que no excedieron las 8 UIT.

La sumatoria del acumulado durante ese periodo es de 3 millones 282 mil 016.74 soles, que no habrían sido debidamente registrados. “La omisión del registro de las contrataciones en el Seace, sin perjuicio de las sanciones que correspondan, limitó el acceso a la consulta ciudadana, el control social y la supervisión de las contrataciones públicas”, señala Contraloría a través del informe N°9903-2025.

En el caso del distrito de Tambo de Mora, el periodo de evaluación fue el mismo que en el distrito anterior. Lo que se detectó en la actual gestión fue la emisión de “45 órdenes de compra y 327 órdenes de servicio referidas a contrataciones por montos iguales o inferiores a 8 UIT por un monto acumulado de S/ 2,543,987.65, sin haberlas registrado en el Seace”, revela el informe N°9904-2025.

De acuerdo a lo expuesto, en dicho periodo, el órgano encargado de las contrataciones o el que haga sus veces en el municipio de Tambo de Mora no registró ninguna orden de compra y servicio. La Contraloría precisa que la entidad está obligada a registrar en el Seace la información de todas las órdenes emitidas durante el mes, incluso las que fueron anuladas “a fin de transparentar de manera oportuna la información sobre sus contrataciones”.

El órgano de control comunicó a los alcaldes Jesús Rojas Valerio (Sunampe) y Ana Melva Ramírez (Tambo de Mora) sobre el hecho con indicio de irregularidad evidenciado para que se adopten las acciones inmediatas que correspondan.

VIDEO RECOMENDADO