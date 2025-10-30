En el estadio municipal Félix Castillo Tardío se han colocado nueve laureles deportivos en homenaje a los destacados deportistas que llevaron en alto el nombre de la ciudad que los vio brillar.

Por el deporte

La develación estuvo a cargo del alcalde de la Municipalidad Provincial de Chincha, César Carranza Falla, con presencia de los familiares de las glorias chinchanas que sobresalieron en el fútbol, boxeo y otras disciplinas.

Es el caso de Félix Castillo Tardío, José “Bom Bom” Coronado Solano, Eduardo Julve Ciriaco, Héctor Fernando Valentín Acevedo Portuguez, Luis “Coco” Corbetto, Orestes Jordán Cánepa, Máximo “Vides” Mosquera Zegarra, Cornelio Heredia Zambrano y Mauro Mina Bailón, algunos de ellos también mencionados en la canción “Chincha Cuna de Campeones”.

Cabe señalar que, la ciudad denominada “Cuna de campeones”, tras el terremoto del 15 de agosto de 2007, vuelve a contar con infraestructura deportiva de primer nivel para las competencias de fútbol y atletismo. En julio del 2025, el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera, llegó a la provincia de Chincha para inaugurar el Estadio Félix Castillo Tardío, el cual cuenta con cuatro tribunas, para una capacidad superior a los 14 mil espectadores.

