Tras una semana de audiencia se resolvió imponer medida de prisión preventiva, por el plazo de 18 meses, contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Sunampe, Jesús Rojas Valerio, y otros 11 imputados en el caso “Los cuellos blancos de Sunampe”. En cumplimiento al mandato los investigados fueron trasladados al establecimiento penitenciario de Chincha, en donde esperarán la resolución de la apelación.

Organización criminal

Los fiscales Ted Ludvin Martínez Torrico y Eduardo Cotos, adjuntos del segundo despacho de la Fiscalía Corporativa Especializadas en Delitos de Corrupción de funcionarios, sustentaron graves y fundados elementos de convicción. Estos vincularían al edil y otros investigados en la presunta dirección ilegal de procesos de contratación de obras públicas en la circunscripción de Sunampe durante la gestión de Jesús Rojas.

Los investigados, entre los que se incluye a funcionarios municipales y empresarios habrían concertado para el direccionamiento de las adjudicaciones a cuatro empresas constructoras, a cambio de beneficio económico, sostiene la tesis fiscal. El fin del dinero sería para el financiamiento de campañas electorales. El magistrado Malvis Verdi Granda luego de las sesiones convocó a todas las partes para la lectura de su decisión.

El juez del Juzgado de Investigación Preparatoria resolvió enviar a la cárcel a Rojas Valerio, los funcionarios José Luis Castilla Munayco, Óscar Junior Cornejo Quispe, Luis Carlos Girao Atuncar, Wilber Tasayco Saravia, José Carlos Salvador Yataco, Kristhoper Luis Luján Revatta y Diana Carolina Mendiguete Villa. La misma decisión fue contra los empresarios Boris Jhon Andia Huaranca, Carlos Castilla Yataco, Emerson Lévano Castilla y José María Lévano Martínez.

La audiencia de prisión preventiva concluyó a las 11 de la noche del martes y al día siguiente (ayer) la policía quedó a cargo de los investigados para realizar el traslado hacia el establecimiento penitenciario de la ciudad. La defensa del edil y demás han anunciado que apelarán la resolución judicial, mientras tanto los presuntos implicados con “Los cuellos blancos de Sunampe” ya duermen entre rejas.

EL DATO: En este proceso se dictó comparecencia con restricciones por el plazo de 18 meses contra Nelly Anchante Apolaya y Pamela Isabel Lliuya Hernández. Además, el juez solicitó la ubicación, captura e internamiento al penal contra Luis Girao Atuncar y José María Lévano.

VIDEO RECOMENDADO