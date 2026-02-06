En su segundo día de audiencia de prisión preventiva el fiscal Ted Martínez Torrico comenzó a oralizar los hechos contra los presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los cuellos blancos de Sunampe”. La descripción era seguida por los acusados Jesús Rojas Valerio, al alcalde del municipio de Sunampe, funcionarios y empresarios, que permanecen en situación de detenidos en el Poder Judicial de Chincha.

Banda criminal

La audiencia realizada vía virtual tuvo como sede el Juzgado de Investigación Preparatoria de Parcona, que despacha el magistrado Malvis Granda Dongo. El representante del Ministerio Público contó con más de una hora para oralizar en contra de los investigados por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión con agravante de ser integrante de una organización criminal.

El fiscal que solicita 36 meses de prisión preventiva contra Rojas Valerio y los demás detalló las contrataciones, al parecer, direccionadas, entre otros hechos. Al termino de la segunda audiencia resto por exponer la imputación de dos de los investigados. Hoy desde las 8:30 de la mañana continuará este proceso, y al finalizar el representante del Ministerio Público será el turno de los abogados para refutar los hechos expuestos.

