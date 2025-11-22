La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha consiguió que el Poder Judicial ordene 18 meses de prisión preventiva contra Jorman Daniel Espinosa Liendo y Oleyberth Leandro Teram Alarcón, investigados por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Violento crimen

La medida fue solicitada por el fiscal adjunto provincial Jhonathan Alonso Cruz Cutty, quien sustentó la existencia de graves elementos que vinculan a los imputados con un violento ataque ocurrido en setiembre.

Las víctimas, José Daniel Alejos Díaz y Dorielvis María Delgado Rodríguez, fueron retenidas, amenazadas y trasladadas a una granja, donde fueron intimidadas con armas de fuego mientras los agresores se comunicaban con presuntos integrantes del grupo criminal conocido como “Tren de Aragua”.

Posteriormente, ambas personas fueron llevadas en un mototaxi hasta el km 190 de la Panamericana Sur, donde José Daniel Alejos fue asesinado de varios disparos en la cabeza y el tórax. Dorielvis Delgado, en cambio, fue trasladada al barrio San Francisco de Grocio Prado, donde recibió dos impactos de bala, pero logró sobrevivir gracias a la intervención inmediata de vecinos que alertaron la emergencia.

Durante la audiencia, el fiscal Cruz Cutty presentó pruebas preliminares como testimonios, indicios de coordinación, registros telefónicos y otros elementos que demostrarían la planificación, retención y ejecución del ataque. Asimismo, explicó que la pena podría alcanzar hasta 35 años de prisión, lo que, junto al riesgo de fuga y de obstaculización, justificó la imposición de la medida coercitiva.

