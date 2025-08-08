El Juzgado Penal de Investigación Preparatoria del distrito de Pueblo Nuevo envió a la cárcel a Synthia Karola Chávez Huayte (39), conocida como la “Mami Cintia”. La disposición judicial indica que la fémina estará con medida de prisión preventiva por el plazo de 9 meses, al estar investigada por la presunta comisión del delito de microcomercialización de droga, además de resistencia a la autoridad.

Cárcel por drogas

La noche del 21 de julio, tras un paciente trabajo de inteligencia, se realizó la captura de la mujer por inmediaciones del jr. Lima, en el populoso distrito. Durante el registro se incautó 63 ketes de pasta básica de cocaína, 11 envoltorios de clorhidrato de cocaína, 11 gramos de marihuana, 180 gramos de pasta básica de cocaína a granel y dinero en efectivo. Según reveló la policía, el reparto de las sustancias se hacía en una motocicleta.

En ese operativo, una suboficial de la policía fue agredida por un grupo de personas que intentaban frustrar la detención. No obstante, el personal optó por colocarse los grilletes junto a Chávez Huayte y con apoyo de sus colegas consiguieron conducirla a la comisaría. La fémina permaneció durante estos días en el calabozo de la dependencia para el desarrollo de las diligencias y disposición de la fiscalía.

Ante las evidencias halladas, el representante del Ministerio Público solicitó prisión preventiva para la detenida. La audiencia por jurisdicción se desarrolló en el Juzgado de Pueblo Nuevo, y acabó con la imposición de la medida coercitiva contra la “Mami Cintia”. De acuerdo con la disposición la fémina pasará 9 meses en el penal, mientras continúan las pesquisas.

En cumplimiento al mandato judicial, agentes de la División Policial de Chincha realizaron el traslado de la procesada al penal ubicado en la zona alta de la provincia. Cabe mencionar que por el mismo cuadrante donde fue intervenida Chávez han sido descubiertos y atrapados otros sujetos que están dedicados al comercio de drogas. Estos también se encuentran encerrados en el reclusorio al imponerse medida coercitiva en su contra.

