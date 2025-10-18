Nueve meses de prisión preventiva dictó el Poder Judicial contra José Antony Tello Venancio y José Luis Gómez Mattos, como presuntos coautores del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en agravio de una joven censista del INEI.

Delito en la zona

El fiscal Melgar Yauricasa durante la audiencia de prisión preventiva fundo su requerimiento en fundados y graves elementos de convicción. Según el Ministerio Público Tello jugó el rol de conductor del mototaxi que usaron para delinquir y fue Gómez quien descendió, amenazó a la víctima con la réplica de una pistola para robar su celular y la tablet.

Como se recuerda, ambos huyeron y tras una tenaz persecución fueron atrapados por la policía. Ante lo descrito por la fiscalía, el órgano judicial resolvió la medida coercitiva, siendo los acusados trasladados al penal de Chincha.

