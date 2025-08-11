El director departamental del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en Ica, Lic. Héctor Martín Paredes Chávez, informó sobre el inicio de los Censos Nacionales 2025 en la región, destacando la participación activa del personal empadronador y la implementación de tecnología digital como parte del proceso.

Situación del proceso

Sin embargo, el funcionario también dio a conocer un incidente preocupante: la sustracción de dos tablets utilizadas por los empadronadores, las cuales fueron reportadas como robadas en el marco del trabajo de campo. El hecho ya ha sido notificado a las autoridades correspondientes, quienes vienen realizando las investigaciones pertinentes.

A pesar de este contratiempo, Paredes Chávez aseguró que el censo continuará sin afectar la calidad ni la integridad de la información recolectada. Asimismo, enfatizó que se han adoptado medidas de seguridad adicionales para proteger los equipos tecnológicos asignados al personal.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con el proceso censal, recibiendo al personal debidamente acreditado y brindando información veraz y completa, que será clave para la elaboración de políticas públicas y el diseño de planes de desarrollo a nivel nacional, regional y local.

