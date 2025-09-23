En una rápida y contundente intervención, el Escuadrón de Emergencia de la Región Policial Ica detuvo a César A. Díaz C. (45), acusado de participar en un robo agravado contra una joven de 21 años.

Robo frustrado

El hecho ocurrió en la madrugada del 21 de setiembre, cerca de las 02:00 de la mañana, cuando la víctima denunció que había sido despojada de sus pertenencias.

De inmediato, se activó un operativo de búsqueda que permitió ubicar y detener al presunto autor, logrando además la recuperación del bien robado en tiempo récord. El objeto sustraído fue restituido de manera inmediata a su propietaria, devolviendo calma y seguridad a la víctima tras el violento episodio.

El detenido fue trasladado a la Unidad de Flagrancia de Ica, donde enfrenta investigaciones por el presunto delito de robo agravado. La Policía Nacional recordó a la ciudadanía que la denuncia inmediata de estos casos es clave para la efectividad de los operativos.

