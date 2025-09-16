La Policía Nacional del Perú asestó un nuevo golpe contra la delincuencia en Ica. Efectivos de la UNOPES – Escuadrón Verde, en coordinación con la DIVREINT PNP, capturaron a Miguel Miranda Huachua (31), alias “Miguelito”, señalado como integrante de la temida banda criminal “Los Rápidos de Parcona”, dedicada al robo de motocicletas y a la receptación.

Golpe policial

De inmediato, los agentes desplegaron un operativo de cerco que culminó con la detención del sujeto, quien intentó evadir a las autoridades sin éxito.

Según fuentes policiales, Miguel Miranda Huachua presenta un amplio historial delictivo, con múltiples denuncias por robo agravado y receptación agravada. Además, contaba con requisitorias vigentes emitidas por las autoridades judiciales, lo que lo convertía en uno de los objetivos más buscados en la zona.

El detenido fue trasladado a la sede de la UNOPES – Escuadrón Verde de Ica, donde se levantaron las actas correspondientes y se aseguró la cadena de custodia para su proceso. Posteriormente, será puesto a disposición de la Policía Judicial de Ica a fin de continuar con las diligencias e investigaciones.

