El Juzgado de Investigación Preparatoria dictó nueve meses de prisión preventiva contra Luis Ángel de la Cruz, conocido como “Luchito”, sindicado como presunto autor del asesinato del mototaxista José Manuel Huayamasa.

Homicidio en la zona

Según el informe policial, la víctima logró identificar a su agresor antes de fallecer, señalando que fue atacado con un arma de fuego por De la Cruz el pasado 2 de agosto, en las inmediaciones del Parque de la Identidad, en el distrito de Pueblo Nuevo.

Tras conocerse la confesión, se ordenó la detención preliminar del sospechoso, quien fue posteriormente ubicado y puesto a disposición de las autoridades.

En audiencia judicial realizada el último viernes, se determinó que el acusado sea trasladado al establecimiento penitenciario de Chincha, donde cumplirá la medida preventiva mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes por el delito de homicidio.

Cabe señalar que el móvil del crimen, se habría originado por una rencilla entre ambos cuando estuvieron en prisión.

