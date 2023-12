Un sujeto despiadado dispuesto a todo; incluso a matar para conseguir su objetivo: robar, fue captado cuando perpetraba un asalto a mano armada a un agente bancario ubicado en la av. Artemio Molina del distrito de Pueblo Nuevo, en Chincha. La cámara de seguridad del negocio registró como este individuo amenaza y hasta dispara a su víctima para que entregue el dinero que había en la caja.

Hechos

El hampón junto a su compinche arribó a esa zona a bordo de una motocicleta. En el video se denota que este lleva puesto una gorra y mascarilla de color negra. Incluso se coloca en la cola de atención a los clientes para no despertar sospecha y cuando llega su turno, no consigue ingresar al local debido al enrejado. Pero, esto no lo detuvo y saca el arma de fuego que tenía escondido. Era una pistola.

La cámara capta al delincuente realizando el rastrillo del arma y gritar a la trabajadora que entregue el dinero que había en el agente bancario. La mujer sorprendida entro en pánico y comenzó a retroceder, lentamente, mientras el sujeto apuntaba a matar. Ella, por el nerviosismo tropieza con algunos productos y cae al suelo. Esa acción le salvó la vida, ya que el pillo disparó a quemarropa.

La bala atravesó por fortuna solo el cristal de un exhibidor.

Huida

El facineroso al no conseguir el dinero de este negocio comienza a correr hacia el lugar donde esperaba su cómplice. Ambos huyen en una motocicleta por Artemio Molina hasta desaparecer. Las investigaciones sobre este hecho delincuencial quedaron a cargo del personal de la comisaría de Pueblo Nuevo, que ya analiza el video para identificar al hampón.

Cabe indicar que en la jurisdicción de Alto Larán otra mujer que tiene a su cargo un agente bancario fue atacada por el hampa. Ella había retirado dinero de una conocida financiera del centro de Chincha para la operación de su negocio y cuando se dirige a su domicilio es interceptada por los asaltantes que comienzan a disparar para quedarse con los billetes y escapar. Por la modalidad empleada se presume que se trata de una banda de ‘marcas’.

