La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas – DEMID Ica dispuso el cierre de la botica municipal administrada por la Municipalidad Distrital de Sunampe. La medida se cumple al evidenciar en el establecimiento productos con fecha de expiración vencida, fueron retenidos al menos seis cajas con mercadería diversa. Otra de las observaciones está relacionada con el almacenamiento y demás.

Deficiencias en botica

De acuerdo con el anuncio de cerrado, colocado en el exterior del local municipal, las deficiencias alertadas en el operativo refieren no solo a los medicamentos vencidos, sino también por productos controlados, psicotrópicos, estupefacientes, además de no cumplir con la Buena Práctica de Almacenamiento. Según informó un personal de la Dirección, el cierre es de manera temporal.

Al respecto, el gerente de la municipalidad de Sunampe, Alcides Sinchitullo Rojas, indicó que se van a superar las observaciones para la reapertura de la botica. Agregó que la actual gestión desconocía como se venía trabajando en el establecimiento durante el mandado del edil Jesús Rojas, quien desde el mes de febrero último permanece recluido en el penal de Chincha por el caso “Los cuellos blancos de Sunampe”.

“Nos estamos dando con la sorpresa de la forma como han venido llevando la gestión”, precisó. Comentó además que van a reabrir el local de expendio de medicamentos cumpliendo con las condiciones que exige la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Con relación a los productos retenidos estos quedaron en cautela de los inspectores para el procedimiento correspondiente.

Sinchitullo manifestó que teniendo en cuenta la salud pública se cerró también la panadería municipal. “La panadería ha estado en condiciones hasta infrahumanas, porque si nosotros podemos ver a simple vista, el horno no esta votando combustión completa. Es un tema grave, es afectación a la salud pública. Definitivamente eso también estamos en corrección y en su momento estaremos poniendo en funcionamiento, pero en las condiciones que correspondan”, dijo.

EL DATO: En febrero la DEMID realizó una inspección en establecimientos farmacéuticos en Chincha, siendo cerrados cuatro de ellos como medida sanitaria por no contar con Director Técnico, productos expirados, procedencia desconocida y otros.

