La policía comenzó con los operativos en la provincia de Chincha para el retiro de los polarizados en los automóviles y camionetas Suv que son utilizados para brindar servicio de transporte público. Durante el primer día de la intervención fueron decenas de conductores los que incurrieron en esta falta y debieron de usar sus lunas transparentes para continuar prestando el traslado de pasajeros.

Infringen las normas

El coronel Pedro Porras Cuba, jefe de la Divpol, dispuso que personal de la Sección Tránsito con apoyo de otras unidades inicien las detenciones de todos los vehículos de colectivos y taxi por infracción a las normas de tránsito al haber oscurecido sus lunas. El operativo inició en el perímetro de la plaza de armas de la provincia y se replicará en las demás localidades para sancionar a los infractores.

El oficial recomendó a los choferes retirar el polarizado para evitar la imposición de la papeleta. “Los conductores de estos vehículos, que dan servicio público, de manera voluntaria y consciente quiten las láminas oscuras”, dijo Porras Cuba. Asimismo, solicitó a la población no abordar los vehículos mototaxis, taxis o colectivos que tengan las lunas oscurecidas. “No suban a estos vehículos porque no ofrecen ningún tipo de garantía”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO