Un trágico accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 6:30 de la mañana en el distrito de San Juan de Yanac, provincia de Chincha, dejó dos personas fallecidas y un herido de gravedad, luego de que un vehículo cayera a un profundo abismo en la sierra chinchana.

Muertes violentas

De acuerdo con la información preliminar, un automóvil blanco, se despistó y cayó por una pendiente de más de 200 metros de profundidad. Durante la caída sufrió varias vueltas de campana hasta quedar completamente destrozado, dejando a sus ocupantes atrapados entre los restos del vehículo.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Luis Miguel Llamocca Martínez, ingeniero, y José Luis Capani Santos, arquitecto (natural de Huancavelica). Ambos se desplazaban en el vehículo junto con otro profesional cuando ocurrió el fatal accidente.

En tanto, el ingeniero Dicmar Rahul Garavito Pariona, de 39 años, sobrevivió al siniestro y fue trasladado de emergencia al Hospital San José de Chincha, donde permanece bajo atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Según las primeras versiones, los ocupantes serían profesionales vinculados a los trabajos de la obra de Limani y se dirigían a la zona donde desarrollaban sus labores. Sin embargo, las circunstancias exactas que provocaron el despiste y posterior caída del vehículo deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

Tras el accidente, se realizaron las diligencias correspondientes en la zona, con participación de la Policía y la representación del Ministerio Público, para el levantamiento de los cuerpos y el inicio de las investigaciones que permitan esclarecer las causas de esta tragedia que enluta a dos familias.

EL DATO: Pobladores apoyaron en el rescate de los dos cuerpos sin vida. Con sogas jalaron a los equipos desde la peligrosa zona baja.

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