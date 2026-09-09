Más de 15 mujeres integrantes de la Federación de Mujeres Empoderadas de la Pesca Artesanal del Perú (FIMEPAP) participaron en una jornada de capacitación sobre formalización laboral y derechos de los trabajadores, desarrollada en el distrito de Tambo de Mora, provincia de Chincha.

Empoderamiento de la mujer

El taller denominado “Ruta y Beneficios de la Formalización” se realizó en el asentamiento humano La Marina, en el Comedor de Vaso de Leche, y estuvo a cargo del Centro Integrado Formalízate Ahora – Ica de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica.

Durante la actividad, las participantes recibieron información y orientación sobre la importancia de acceder a un empleo formal, así como los principales derechos y deberes que corresponden a los trabajadores dentro de una relación laboral. La capacitación buscó contribuir al fortalecimiento de una cultura de trabajo formal y al conocimiento de las condiciones que deben garantizarse en el ámbito laboral.

Asimismo, se abordaron aspectos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), poniendo énfasis en la prevención de riesgos laborales y la importancia de desarrollar las actividades en espacios seguros y saludables.

La jornada forma parte de las acciones de orientación laboral que buscan acercar los servicios especializados a la población de las diferentes provincias de la región Ica, promoviendo la formalización laboral, el trabajo decente y la protección de los derechos de los trabajadores.

Las participantes destacaron la importancia de este tipo de espacios de capacitación, especialmente para quienes desarrollan actividades vinculadas a la pesca artesanal y requieren conocer las herramientas disponibles para fortalecer sus condiciones laborales.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO