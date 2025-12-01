Los inspectores municipales durante la ejecución de un operativo inopinado detectaron en los establecimientos de venta de alimentos del mercado Virgen de Chapi un producto adulterado.

Lo incautaron

Se trata del sazonador, conocido como ajinomoto, presente en varios de los puestos, y que era ofrecido al público consumidor. El personal de la Municipalidad Provincial de Chincha procedió con paralizar la venta de dicho polvo cristalino blanco, además de la incautación para ser eliminado en salvaguarda de la salud pública.

Asimismo, se exhortó a los comerciantes a adquirir sus productos solo de establecimientos formales que garanticen la seguridad alimentaria, verificar la procedencia, registro sanitario y fecha de caducidad antes de ser ofertados a las amas de casa.

