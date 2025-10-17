En una acción contra el comercio ilegal, la Policía Fiscal de la Región Policial Ica en coordinación con diversas autoridades, ejecutó un operativo en la galería comercial conocida como “Las Malvinas”, ubicada en la primera cuadra de la calle Cajamarca, en la ciudad de Ica.

Celulares falsificados

Durante la intervención, se logró la incautación de productos falsificados por un valor aproximado de 200 mil soles. Entre los artículos decomisados figuran celulares, audífonos, baterías externas, cargadores, carcasas y otros accesorios electrónicos, todos de marcas reconocidas y presuntamente falsificados.

El operativo contó con el apoyo de decenas de efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE), quienes resguardaron los accesos a la galería mientras el personal especializado realizaba las diligencias correspondientes en el interior del establecimiento.

Según información policial, muchos de los productos eran ofrecidos a menor precio que los originales, y se presentaban ante los clientes como genuinos. Además, se hallaron celulares de dudosa procedencia, lo que refuerza las sospechas de actividades ilícitas vinculadas al comercio informal.

La policía indicó que este tipo de delitos constituye una violación a la propiedad industrial, afectando los derechos exclusivos de las empresas sobre sus marcas, diseños, patentes y secretos comerciales. “La fabricación y comercialización de productos falsificados, sin autorización de los titulares de los derechos, tiene como fin el lucro ilegal y representa un riesgo para la población”, señaló un portavoz.

La zona intervenida es conocida por concentrar comercios de venta y reparación de celulares, lo que la convierte en un punto crítico para este tipo de operaciones ilegales.

