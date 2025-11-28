Este 21 de diciembre la Selección Peruana recibirá de visita a su similar de Bolivia en un duelo amistoso, que tendrá como sede el renovado estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. El evento que se desarrollará desde las 3 de la tarde ha sido cedido por la Federación Peruana de Fútbol a la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), que definirá al entrenador y a los convocados para este encuentro en la ‘Cuna de campeones’.

Recinto deportivo

SAFAP ya envió documento a la municipalidad de Chincha solicitando el uso del recinto deportivo para esa fecha. “Hemos considerado que el escenario ideal sería la ciudad de Chincha que tiene un apoyo permanente al deporte, mucha afición al fútbol y cuenta con muy buena infraestructura deportiva y hotelera que permitirán que la organización y desarrollo de un partido internacional se lleve a cabo con todas las exigencias FIFA”, señala la agremiación.

La Selección Peruana, al no ser una fecha FIFA, tendrá una plantilla integrada por futbolistas que juegan en la Liga 1 y se complementará con los nacionales que militan en el extranjero, que para ese entonces estén de vacaciones. Por su parte la visita aprovechará el encuentro preparatorio de cara al repechaje intercontinental en donde buscará su boleto al Mundial.

Cabe señalar que, el nuevo estadio, fue inaugurado el pasado 25 de julio por el gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera, quien llegó a la provincia de Chincha para inaugurar el Estadio Félix Castillo Tardío, el cual cuenta con cuatro tribunas, para una capacidad superior a los 14 mil espectadores.

El estadio cuenta con pista atlética, el campo de fútbol, camerinos independientes para cada equipo, sala de conferencia. Además, este año se completó la construcción de la malla olímpica para evitar el ingreso de la afición al campo de juego.

Hurtado estuvo a cargo de la inauguración y también del ‘play de honor’ en el partido de fondo entre los masters de Alianza Lima y la Selección de Chincha. “Quiero decirle a la población de Chincha que acá está su estadio”, manifestó. Añadió que el recinto va ser de utilidad para la liga de fútbol y también para los campeonatos interescolares. “Porque Chincha siempre será cuna de campeones”, puntualizó en esa fecha.

