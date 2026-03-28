Una vez más la geografía del distrito de Chavín es utilizada por bandas criminales para ocultar el ilegal cultivo de marihuana. La siembra fue descubierta tras un intenso trabajo policial, permitiendo la erradicación de 26,684 plantones de cannabis sativa, además de la detención de un sujeto, conocido con el alias “Chato”, la incautación de un arma de fuego, dos municiones, así como de un machete.

Golpe al narcotráfico

La operación policial estuvo a cargo de la comisaría de Pueblo Nuevo, por tener jurisdicción en la localidad altoandina. La información con la que contaba la policía era de siembra de marihuana en un terreno de difícil acceso, ubicado en el centro poblado Pampa Chacra. Los cerros ocultaban la actividad ilegal que también se camuflaba entre la vegetación que, por estos meses, tras el paso de la lluvia, luce verde.

De acuerdo con la información policial el ilícito negocio pertenece a la banda criminal denominada “Los Pampa Chacra”. Y en la intervención fue detenido uno de los presuntos implicados. Se trata de Elvis Cayetano Ccasani (20), alias “Chato”, quien estaría implicado en la comisión del delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de comercialización y cultivo.

Asimismo, en el operativo se encontró el cultivo de las plantaciones de marihuana en plena fase de crecimiento, y otro lote con riego permanente. Fueron más de 26 mil plantas erradicadas y decomisadas para su incineración en la misma zona. La policía trasladó al detenido y las especies como el arma de fuego a la delegación de Pueblo Nuevo para continuar con las diligencias correspondientes.

Cabe indicar que, en el 2023, en este mismo poblado de Chavín, los efectivos policiales dieron un golpe a la organización “Los furiosos iqueños”, quienes cultivaban tres hectáreas de marihuana. Dos años después, en el 2025, “Los petardos de la calle” se habían instalado entre los cerros para seguir con esta ilegal actividad. En aquel operativo fue incautado 50 kilos de cannabis en proceso de secado. El alucinógeno iba ser comercializado en Chincha y Pisco.

EL DATO: La policía continúa con las investigaciones para identificar a los sujetos que actuaban en complicidad con alias “chato” en el desarrollo del cultivo y procesos siguientes del cannabis sativa.

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