Las precipitaciones pluviales causaron afectación en el colegio N°22605, ubicado en el sector Buenavista – Topará, en el distrito de Grocio Prado. Las aulas prefabricadas presentan deterioro en las paredes, filtración de agua por el techo, así como lodo como consecuencia de la lluvia que soportó este lugar desde el comienzo de la semana. Para evaluar los daños acudió un equipo de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chincha.

Inspeccionan colegio

La inspección permitió identificar los problemas que enfrenta la institución educativa por la lluvia. Y es que los salones usados para la educación de los menores cuentan con techos de calamina, deteriorados por el paso del tiempo, y con fisuras además de agujeros que dejan pasar el agua. Las paredes que no son de ladrillo, han erosionado por las precipitaciones convirtiéndose en un lugar vulnerable.

“Vamos a buscar fortalecer trabajos con el gobierno local y el sector privado para poder minimizar los riesgos frente a la presencia de lluvias. Solicitaremos el apoyo respectivo para el cuidado de la escuela y la comunidad educativa”, manifestó la directora de la UGEL, Juana Elena Espino. En esta visita de evaluación participaron representantes del área de Gestión Institucional, Prevaed y de la dirección del colegio.

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