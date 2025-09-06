Los padres, tíos y demás familiares de José Valerio Arcos Nota, estudiante universitario que fue hallado sin vida en su habitación, llegaron desde Nasca a Chincha para exigir sanción contra dos sospechosos. Los manifestantes sindican que la pareja de la víctima y un amigo estarían involucrados en este hecho ocurrido el pasado 14 de agosto tras la celebración de un cumpleaños.

Exigen investigación

José Arcos este año iba a terminar su carrera para dedicarse a trabajar para mejorar la calidad de vida de sus padres. Sin embargo, encontró la muerte en el cuarto que alquilaba en la calle Gerardo Sotelo, en Chincha Alta. El estudiante, en la fecha mencionada, organizó una reunión social por el cumpleaños de su conviviente Leslie T. y al amanecer se origina una pelea entre los asistentes que aún quedaban.

El estudiante fue golpeado y también cogoteado por uno de sus conocidos. Esto habría sido la causa de la fatalidad. La familia de la víctima indica que la fémina fue detenida pero luego puesta en libertad situación que cuestionan y exigen que se ordene su detención. Para los deudos, ella tiene responsabilidad en el hecho.

Con relación a este caso, en la ciudad de Ica, fue detenido Francisco Ramírez (21) quien se encuentra con mandato de detención preliminar. Según información oficial este estuvo en la celebración y tendría participación en el hecho que costó la vida al joven que estaba por terminar su carrera de Ingeniería.

